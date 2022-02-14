В Украине впервые за последний месяц начала наблюдаться стабилизация ситуации с коронавирусом. Такая тенденция началась на неделю раньше, чем это прогнозировали в Минздраве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко во время брифинга.

— После 4 недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в Украине, начинаем наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последние четыре недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад, — сказал Виктор Ляшко.

Он напомнил, что за прошедшую неделю было зарегистрировано 235 256 случаев коронавируса, что на 7600 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей.

— В больницы за неделю госпитализированы 24575 больных, что также на тысячу меньше чем на прошлой неделе. Признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем это показывали наши прогнозы, — отметил Виктор Ляшко.

Он отметил, что с начала роста заболеваемости зарегистрировано снижение недельного количества новых случаев на территории девяти регионов и заметное снижение показателя отмечалось в Винницкой (- 38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях.

— При этом снижение недельной заболеваемости в Ивано-Франковской области наблюдается вторую неделю подряд, что свидетельствует о прохождении пикового периода, — подчеркнул глава Минздрава.

В то же время, за неделю больше всего выросло количество новых случаев на территории Киева (+51%). Лидер прироста новых случаев на прошлой неделе Запорожская область на текущей неделе также имела прирост, но значительно ниже, чем раньше (+50% против 109 %).

— По предварительной оценке, летальность от коронавірусної болезни снизилась в три раза по сравнению с «Дельта»-волной, и вдвое, по сравнению со средним значением в 2020 году, — резюмировал он.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 13 февраля, заразились коронавирусом 16 тысяч 993 человека, умерли — 142.