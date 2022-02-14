За награды турнира «Мемориал Игоря Ковпака», который состоялся в Николаеве, боролись более 70 спортсменов из разных городов Украины.

Об этом сообщает отделение НОК Украины в Николаевской области.

В соревнованиях приняли участие жители Николаева, Запорожья, Херсона и Новой Одессы. Торжественно открыли турнир президент федерации легкой атлетики Николаевской области Владимир Килярский и титулованная николаевская прыгунка на высоту Вита Степина.

По результатам соревнований в возрастной категории 2009-2010 годов рождения среди девушек победила Александра Цукан из Новой Одессы с результатом 135 сантиметра. Все остальные триумфаторы — николаевцы.

В U-14 среди юношей на первом месте Илья Баланда — 165 сантиметров. В возрастной категории 2007-2008 годов рождения преобладали Ксения Луценко — 165 сантиметров и Александр Кононенко — 170 сантиметров. В возрастной категории 2005-2006 годов рождения не было равных Екатерине Горбатенко — 155 сантиметров и Анатолию Костенко – 185 сантиметров. Их тренируют Вита Степина, Анатолий Ильин, Марина Чумаченко.

В выставочных прыжках мастер-класс показал 17-летний юниор из Херсона Дмитрий Зуев, которому подчинилась планка на высоте 200 сантиметров.

Известно, что Игорь Ковпак, в честь которого назвали турнир, подготовил в Николаеве целую плеяду прыгунов в высоту — чемпионку мира и призера Олимпийских игр Ингу Бабакову, призера Олимпийских игр Виту Степину и обладателя кубка мира Юрия Сергиенко.

Напомним, в Николаеве возобновили занятия по фристайлу — в спортшколе тренируется около 50 детей.