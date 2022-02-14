В отделении фристайла, открытого на базе Николаевской областной коммунальной комплексной детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ), тренируется около 50 детей. Группы начали набирать с сентября 2021 года, занятия начались в 2022 году.

Об этом рассказал тренер по фристайлу Андрей Тарасов, сообщает «Суспільне».

Мужчина более 30 лет занимается тренерской деятельностью, специализируется на гимнастике. По словам Андрея Тарасова, занятия бесплатные.

— В основном здесь акробатические элементы. Первое, что пока дети маленькие, они могут растягивать шпагат, они могут растянуть мост, плечи, чтобы потом эта пластичность понадобилась им в элементах: разнообразные пируэты, сальтовые элементы. Также элементы на координацию, — сказал Андрей Тарасов.

По словам тренера, группы по фристайлу начали набирать с сентября 2021 года, охватили возрастную категорию в пять лет.

—Возраст от 6 до 11 такой большой, поскольку до этого был большой перерыв во фристайле и этот вид был немного запущен. Мы буквально месяц пытались активизировать людей. Люди звонили по телефону, просили. В целом ажиотаж большой, — рассказал Андрей Тарасов.

Одиннадцатилетняя Дарья Токарь рассказала, что заинтересовалась фристайлом после просмотра видео.

— Я видела в интернете видео. Там мужчина на склоне съезжал на лыжах в воду. Разнообразные пируэты делал. Мама нашла в Facebook объявление и записала меня сюда. Мне нравится разнообразные трюки делать, пируэты, а больше всего мне нравится на батутах прыгать, — сказала Дарья Токарь.

Тренер из фристайла Татьяна Малицкая специализируется в прыжках на батуте, рассказала об особенностях подготовки ребенка к фристайлу с помощью прыжков на батуте.

— Очень важно постава как на батуте, так и на фристайле. Поскольку дети еще малы, им очень нравится прыгать на батуте. Даже просто ровненько, им очень нравится. На мой взгляд, также важны сальто, какие-то половинки. Также двойные элементы, которые, по моему мнению, тяжелые, но мы к этому пытаемся прийти, — сказала Татьяна Малицкая.

Ранее сообщалось, что в Николаеве с 1 сентября открылось отделение фристайла, на занятие приглашают мальчиков и девочек возрастом от 7 лет.

Напомним, что разработчик проекта строительства современного спортивного комплекса по фристайлу в Николаеве Максим Белоножко рассказал, что примерная стоимость нового трамплина – 10 миллионов гривен.

Ранее НикВести писали, что в феврале 2021 года в Николаеве презентовали проект строительства современного спортивного комплекса по фристайлу. Во время презентации Александр Абраменко выразил надежду, что новый спортивный комплекс по фристайлу построят именно в Николаеве, а его тренер Максим Нескоромный заявил, что из-за отсутствия в городе тренировочной базы по фристайлу он теряет спортсменов.

Напомним, в ноябре 2020 года Александр Абраменко рассказал, что уже не верит в то, что государство реализует проект по строительству трамплина для фристайла, а потому хочет сделать это за частные деньги.

В мае 2020 в Николаеве запустили проект, призванный объединить горожан, желающих построить новый трамплин для фристайла, так как в сентябре 2019 Александр Абраменко выразил сомнения, что в Николаеве восстановят этот трамплин.

В марте 2018 года олимпийский чемпион говорил, что из-за того, что в Украине нет спортивной инфраструктуры для зимних видов спорта, фристайлисты готовятся к соревнованиям в спорткомплексах Швейцарии и Белоруссии.

Вместе с тем, в декабре 2018 президент Владимир Зеленский поделился, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня.

Позже, в июле 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал его идею относительно строительства в городе Дворца водных видов спорта.