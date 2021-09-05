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В Николаеве с 1 сентября открылось отделение фристайла, на занятие приглашают мальчиков и девочек возрастом от 7 лет.
Об этом сообщили в управлении молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации.
Занятия буду проходить в областной коммунальной комплексной детско-юношеской спортивной школе на улице Лазурной, 18В.
Больше информации по телефонам тренеров:
Ранее разработчик проекта строительства современного спортивного комплекса по фристайлу в Николаеве Максим Белоножко рассказал, что примерная стоимость нового трамплина – 10 миллионов гривен.
Ранее НикВести писали, что в феврале 2021 года в Николаеве презентовали проект строительства современного спортивного комплекса по фристайлу. Во время презентации Александр Абраменко выразил надежду, что новый спортивный комплекс по фристайлу построят именно в Николаеве, а его тренер Максим Нескоромный заявил, что из-за отсутствия в городе тренировочной базы по фристайлу он теряет спортсменов.
Напомним, в ноябре 2020 года Александр Абраменко рассказал, что уже не верит в то, что государство реализует проект по строительству трамплина для фристайла, а потому хочет сделать это за частные деньги.
В мае 2020 в Николаеве запустили проект, призванный объединить горожан, желающих построить новый трамплин для фристайла, так как в сентябре 2019 Александр Абраменко выразил сомнения, что в Николаеве восстановят этот трамплин.
В марте 2018 года олимпийский чемпион говорил, что из-за того, что в Украине нет спортивной инфраструктуры для зимних видов спорта, фристайлисты готовятся к соревнованиям в спорткомплексах Швейцарии и Белоруссии.
Вместе с тем, в декабре 2018 президент Владимир Зеленский поделился, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня.
Позже, в июле 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал его идею относительно строительства в городе Дворца водных видов спорта.
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В Николаеве с 1 сентября открылось отделение фристайла, на занятие приглашают мальчиков и девочек возрастом от 7 лет.
Об этом сообщили в управлении молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации.
Занятия буду проходить в областной коммунальной комплексной детско-юношеской спортивной школе на улице Лазурной, 18В.
Больше информации по телефонам тренеров:
Ранее разработчик проекта строительства современного спортивного комплекса по фристайлу в Николаеве Максим Белоножко рассказал, что примерная стоимость нового трамплина – 10 миллионов гривен.
Ранее НикВести писали, что в феврале 2021 года в Николаеве презентовали проект строительства современного спортивного комплекса по фристайлу. Во время презентации Александр Абраменко выразил надежду, что новый спортивный комплекс по фристайлу построят именно в Николаеве, а его тренер Максим Нескоромный заявил, что из-за отсутствия в городе тренировочной базы по фристайлу он теряет спортсменов.
Напомним, в ноябре 2020 года Александр Абраменко рассказал, что уже не верит в то, что государство реализует проект по строительству трамплина для фристайла, а потому хочет сделать это за частные деньги.
В мае 2020 в Николаеве запустили проект, призванный объединить горожан, желающих построить новый трамплин для фристайла, так как в сентябре 2019 Александр Абраменко выразил сомнения, что в Николаеве восстановят этот трамплин.
В марте 2018 года олимпийский чемпион говорил, что из-за того, что в Украине нет спортивной инфраструктуры для зимних видов спорта, фристайлисты готовятся к соревнованиям в спорткомплексах Швейцарии и Белоруссии.
Вместе с тем, в декабре 2018 президент Владимир Зеленский поделился, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня.
Позже, в июле 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал его идею относительно строительства в городе Дворца водных видов спорта.