В Николаеве с 1 сентября открылось отделение фристайла, на занятие приглашают мальчиков и девочек возрастом от 7 лет.

Об этом сообщили в управлении молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации.

Занятия буду проходить в областной коммунальной комплексной детско-юношеской спортивной школе на улице Лазурной, 18В.

Больше информации по телефонам тренеров:

Тарасов Андрей Алексеевич (095) 338 96 08

Шелест Юрий Владимирович (067) 759 21 15

Ранее разработчик проекта строительства современного спортивного комплекса по фристайлу в Николаеве Максим Белоножко рассказал, что примерная стоимость нового трамплина – 10 миллионов гривен.

Ранее НикВести писали, что в феврале 2021 года в Николаеве презентовали проект строительства современного спортивного комплекса по фристайлу. Во время презентации Александр Абраменко выразил надежду, что новый спортивный комплекс по фристайлу построят именно в Николаеве, а его тренер Максим Нескоромный заявил, что из-за отсутствия в городе тренировочной базы по фристайлу он теряет спортсменов.

Напомним, в ноябре 2020 года Александр Абраменко рассказал, что уже не верит в то, что государство реализует проект по строительству трамплина для фристайла, а потому хочет сделать это за частные деньги.

В мае 2020 в Николаеве запустили проект, призванный объединить горожан, желающих построить новый трамплин для фристайла, так как в сентябре 2019 Александр Абраменко выразил сомнения, что в Николаеве восстановят этот трамплин.

В марте 2018 года олимпийский чемпион говорил, что из-за того, что в Украине нет спортивной инфраструктуры для зимних видов спорта, фристайлисты готовятся к соревнованиям в спорткомплексах Швейцарии и Белоруссии.

Вместе с тем, в декабре 2018 президент Владимир Зеленский поделился, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня.

Позже, в июле 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал его идею относительно строительства в городе Дворца водных видов спорта.