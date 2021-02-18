Олимпийский чемпион по лыжной акробатике в 2018 году, николаевец Александр Абраменко надеется, что новый спортивный комплекс по фристайлу построят именно в Николаеве.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции «Будущее николаевского фристайла» сегодня, 18 февраля, передает корреспондент НикВести.

Абраменко считает, что в Николаеве нужно развивать спортивную инфраструктуру для олимпийских видов спорта.

— Я задумался о том, что будет с моим видом спорта после того, как я закончу свою карьеру. Зародилась идея построить трамплин в Украине, потому что для будущих спортсменов это важно. Если бы не было трамплина в Николаеве, то и не было бы первой мужской олимпийской золотой медали на олимпийских играх. Я считаю, что если нам удастся воплотить в жизнь нашу мечту и в Украине появится такой комплекс, где смогут готовиться фристайлисты, то после того, как я закончу карьеру, я буду уверен, что в будущем нас ждет еще не одна олимпийская медаль. Развитие олимпийских видов спорта, а тем более зимних в Николаеве, в южном городе, это что-то невероятное, но в то же время возможное, — сказал Александр Абраменко.

Напомним, в декабре 2020 года Александр Абраменко выступил на этапе Кубка мира в Руке в Финляндии, где показал одинаковый результат с третьим местом, выполнив прыжок на 118.1 балла, однако из-за дополнительных показателей оказался на четвертом месте.