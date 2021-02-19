Старший тренер национальной сборной команды Украины по фристайлу Максим Нескоромный считает, что из-за отсутствия в Николаеве современного спортивного комплекса по фристайлу город теряет спортсменов.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции «Будущее николаевского фристайла» в четверг, 18 февраля, пишут НикВести.

— Фристайл в мире развивается очень серьезно, это достаточно большая ниша. Даже у нас в Николаеве, где катаются на роликах, на велосипедах, прыгают с бардюров, это все касается именно фристайла. Дети, которые страдают на этих бордюрах, на этом бетоне, мучаются, падают, калечатся — им негде развивать свой опыт. У нас в Николаеве ничего такого нет, чтобы им можно было где-то тренироваться. За счет этого мы теряем очень много спортсменов, которые могли бы показать свои результаты в будущем в любом виде экстремального спорта, - заявил Максим Нескоромный.

Ранее НикВести писали, что в феврале 2021 года в Николаеве презентовали проект строительства современного спортивного комплекса по фристайлу. Во время презентации Александр Абраменко выразил надежду, что новый спортивный комплекс по фристайлу построят именно в Николаеве.

Напомним, в ноябре 2020 года Александр Абраменко рассказал, что уже не верит в то, что государство реализует проект по строительству трамплина для фристайла, а потому хочет сделать это за частные деньги.

В мае 2020 в Николаеве запустили проект, призванный объединить горожан, желающих построить новый трамплин для фристайла, так как в сентябре 2019 Александр Абраменко выразил сомнения, что в Николаеве восстановят этот трамплин.

В марте 2018 года олимпийский чемпион говорил, что из-за того, что в Украине нет спортивной инфраструктуры для зимних видов спорта, фристайлисты готовятся к соревнованиям в спорткомплексах Швейцарии и Белоруссии.

Вместе с тем, в декабре 2018 президент Владимир Зеленский поделился, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня.

Позже, в июле 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал его идею относительно строительства в городе Дворца водных видов спорта.