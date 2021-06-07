Разработчик проекта строительства современного спортивного комплекса по фристайлу в Николаеве Максим Белоножко рассказал, что примерная стоимость нового трамплина – 10 миллионов гривен.

Об этом речь шла в понедельник, 7 июня, ходе совещания по возрождению фристайла, — передает корреспондент НикВести.

— У нас проекта нет, есть только предварительный эскиз. Подавали коммерческий запрос в одну из киевских компаний по строительству самой конструкции трамплина. Туда входило проектирование металлоконструкций, строительство металлического каркаса и фундамент. Вышла цифра около 10 миллионов. Туда не входил бассейн и дополнительная инфраструктура. В масштабах государства это не такой дорогостоящий проект, — рассказал Максим Белоножко.

Также он высказал мнение, что нужно начинать с возобновления работы детских спортивных групп. Прозвучало, что около двух лет новички занимаются на батуте, оттачивают акробатические навыки без работы на трамплине.

Ранее НикВести писали, что в феврале 2021 года в Николаеве презентовали проект строительства современного спортивного комплекса по фристайлу. Во время презентации Александр Абраменко выразил надежду, что новый спортивный комплекс по фристайлу построят именно в Николаеве, а его тренер Максим Нескоромный заявил, что из-за отсутствия в городе тренировочной базы по фристайлу он теряет спортсменов.

Напомним, в ноябре 2020 года Александр Абраменко рассказал, что уже не верит в то, что государство реализует проект по строительству трамплина для фристайла, а потому хочет сделать это за частные деньги.

В мае 2020 в Николаеве запустили проект, призванный объединить горожан, желающих построить новый трамплин для фристайла, так как в сентябре 2019 Александр Абраменко выразил сомнения, что в Николаеве восстановят этот трамплин.

В марте 2018 года олимпийский чемпион говорил, что из-за того, что в Украине нет спортивной инфраструктуры для зимних видов спорта, фристайлисты готовятся к соревнованиям в спорткомплексах Швейцарии и Белоруссии.

Вместе с тем, в декабре 2018 президент Владимир Зеленский поделился, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня.

Позже, в июле 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал его идею относительно строительства в городе Дворца водных видов спорта.