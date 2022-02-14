В Николаеве таксисты службы Uklon устроили забастовку и требуют повышения тарифа.

Об этом сообщают Новости-N.

Утром в понедельник, 14 февраля, несколько десятков автомобилей такси с надписью Uklon собрались на парковке супермаркета «Таврия В», на пересечении улиц Кузнечной и Малой Морской.

Таксисты требуют повысить тариф на перевозку. По их словам, действующий тариф в связи с резким повышением цен на горюче-смазочные материалы уже стал нерентабельным.

— Основное требование — поднятие минимального тарифа хотя бы на 10 гривен. Сейчас минимальный — 35 гривен, с вычетом комиссий — 29. В эти же 35 гривен входят два километра бесплатно. В других службах только подача машины стоит 30-35 гривен, а мы за эти деньги еще и везем. Цены на бензин поднялись, ремонт также дорожает, а цены стоят на месте. Поэтому мы сегодня требуем поднять цены, — рассказали бастующие водители.

Напомним, что 28 декабря 2021 года в связи с сильным гололедом в Николаеве службы и сервисы такси установили наценки, которые достигли 150%.