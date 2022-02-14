Стриминговый сервис Amazon Prime представил первый трейлер сериала «Перстни власти», снятого по мотивам «Властелина колец».
Ролик показали во время Супербоула-2022, пишет tjournal.
Сериал расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья — за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Беггинса к Одинокой горе.
Отмечается, что у сериала будет более двадцати центральных персонажей — как знакомых по оригинальным произведениям, так и придуманным специально для «Перстней власти». Премьера сериала на Amazon Prime Video запланирована на 2 сентября. По данным СМИ, первый сезон «Кольцов власти» сериал стоил $465 миллионов и его уже назвали самым дорогим шоу всех времен.
Согласно книгам Толкина, кольца власти были выкованы во Вторую эпоху Средиземья. Всего их было 20: было главное Единое кольцо, еще три принадлежали эльфам, семь – гномам, девять — людям.
Напомним, что стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер четвертого сезона фантастического сериала «Очень странные дела» (Stranger Things).
Стриминговый сервис Amazon Prime представил первый трейлер сериала «Перстни власти», снятого по мотивам «Властелина колец».
Ролик показали во время Супербоула-2022, пишет tjournal.
Сериал расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья — за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Беггинса к Одинокой горе.
Отмечается, что у сериала будет более двадцати центральных персонажей — как знакомых по оригинальным произведениям, так и придуманным специально для «Перстней власти». Премьера сериала на Amazon Prime Video запланирована на 2 сентября. По данным СМИ, первый сезон «Кольцов власти» сериал стоил $465 миллионов и его уже назвали самым дорогим шоу всех времен.
Согласно книгам Толкина, кольца власти были выкованы во Вторую эпоху Средиземья. Всего их было 20: было главное Единое кольцо, еще три принадлежали эльфам, семь – гномам, девять — людям.
Напомним, что стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер четвертого сезона фантастического сериала «Очень странные дела» (Stranger Things).