Стриминговый сервис Amazon Prime представил первый трейлер сериала «Перстни власти», снятого по мотивам «Властелина колец».

Ролик показали во время Супербоула-2022, пишет tjournal.

Сериал расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья — за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Беггинса к Одинокой горе.

Отмечается, что у сериала будет более двадцати центральных персонажей — как знакомых по оригинальным произведениям, так и придуманным специально для «Перстней власти». Премьера сериала на Amazon Prime Video запланирована на 2 сентября. По данным СМИ, первый сезон «Кольцов власти» сериал стоил $465 миллионов и его уже назвали самым дорогим шоу всех времен.

Согласно книгам Толкина, кольца власти были выкованы во Вторую эпоху Средиземья. Всего их было 20: было главное Единое кольцо, еще три принадлежали эльфам, семь – гномам, девять — людям.

Напомним, что стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер четвертого сезона фантастического сериала «Очень странные дела» (Stranger Things).