В среду, 16 февраля, в Николаеве с 11:00 до 12:00 будет проходить проверка системы оповещения, из-за чего включат сирены.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Сирены будут работать в связи с настройкой местной автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций

— С 11:00 до 12:00 часов в городе включат уличные громкоговорители в режиме электросирен. Просим николаевцев сохранять спокойствие, — говорится в сообщении.

Отметим, что Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти 16 февраля.

В СБУ заявили, что Украина столкнулась с мощной волной гибридной войны и нагнетания паники в информационном пространстве, в связи с этим граждан просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.