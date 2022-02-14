В СБУ заявили, что Украина столкнулась с мощной волной гибридной войны и нагнетания паники в информационном пространстве, в связи с этим граждан просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Об этом говорится в заявлении СБУ, которое было обнародовано в понедельник, 14 февраля.

— Сегодня отечественное информационное пространство подвергается беспрецедентному влиянию. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе — ничто иное, как очередная мощная волна гибридной войны, — заявили в СБУ.

Там также отметили, что в пределах своей компетенции постоянно анализируют различные сценарии развития событий: «есть четкий план действий на каждый из них».

— Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами власти безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это, — говорится в сообщении.

По данным СБУ, мотивы нынешнего информационного нагнетания — посеять тревогу в украинском обществе, взорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать единство.

— СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора и т. д. Не только фиксирует, а активно им противодействует, — подчеркнули в сообщении. Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный ум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине. Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию, — заявили в ведомстве.

В ведомстве призвали украинцев руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных, а также научиться отличать правду от фейков.

Напомним, cоветник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.