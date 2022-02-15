Правительство Литвы решило передать Украине 225 тысяч 600 доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Препарат предоставят через глобальный механизм COVAX по просьбе правительства Украины.

Об этом сообщает пресс-службу правительства Литвы.

— Литва готова и дальше протягивать руку помощи странам, испытывающим нехватку вакцин. Сегодня эта помощь крайне необходима Украине, которая столкнулась с военной эскалацией, — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают, что партия вакцин будет направлена, в частности, гражданам, проживающим в Луганской и Донецкой областях.

Ранее сообщалось, что фармкомпании Pfizer и BioNTech объявили о начале клинических испытаний вакцины, разработанной против нового штамма коронавируса «Омикрон».