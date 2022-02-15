С 14 по 19 февраля весь личный состав украинской полиции переведен на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook.

По словам главы ведомства, это означает увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах, развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране, взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления:

— Для чего: чтобы более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан. Усиленный режим полиции — это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству с 1 марта повысить зарплаты военнослужащих Вооруженных сил на 30%. Увеличат выплаты также пограничникам и нацгвардейцам.