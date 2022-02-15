По состоянию на вторник, 15 февраля, в Николаевской области выявлено 954 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в николаевской облгосадминистрации.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 266 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровело больных в сутки – 315, умерли двое.
Ранее сообщалось, что за сутки 14 февраля в Украине зафиксировали 29 тысяч 724 случая коронавирусной болезни и 305 смертей вследствие COVID-19.
По состоянию на вторник, 15 февраля, в Николаевской области выявлено 954 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в николаевской облгосадминистрации.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 266 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровело больных в сутки – 315, умерли двое.
Ранее сообщалось, что за сутки 14 февраля в Украине зафиксировали 29 тысяч 724 случая коронавирусной болезни и 305 смертей вследствие COVID-19.