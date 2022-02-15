По состоянию на вторник, 15 февраля, в Николаевской области выявлено 954 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщили в николаевской облгосадминистрации.

Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 79368 (+530);

Первомайск – 8632 (+65);

Южноукраинск – 4767 (+49);

Вознесенск – 3028 (+19);

Очаков – 2419 (+25).

На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 266 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровело больных в сутки – 315, умерли двое.

Ранее сообщалось, что за сутки 14 февраля в Украине зафиксировали 29 тысяч 724 случая коронавирусной болезни и 305 смертей вследствие COVID-19.