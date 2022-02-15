В Украине в течение 14 февраля сделали 59 170 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 17 244 человека, а вторую — 27 362.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Дополнительную дозу вчера получили 457 человек, бустерную — 14 107. В целом же дополнительную дозу получили 24 205 граждан, а бустерную — 581 349.

Вакцинацию проводили 867 мобильных бригад, 3 118 пунктов прививки и 426 центров вакцинации. Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) — 44 811 прививок, Sinovac (CoronaVac) — 9 963, Moderna — 3 520 и AstraZeneca — 876.

С начала пандемии в Украине сделали более 31,1 миллиона прививок против COVID-19. Хотя бы первую дозу получили более чем 15,5 миллиона человек, а обе — 14,9 миллиона.

Напомним, правительство Литвы решило передать Украине 225 тысяч 600 доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Препарат предоставят через глобальный механизм COVAX по просьбе правительства Украины.