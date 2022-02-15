У побережья канадского острова Ванкувер зафиксировали волну-убийцу втрое выше остальных волн. Она достигала 17,6 метра — это сравнимо с четырехэтажным зданием.

Об этом пишет CNN со ссылкой на ученых, передает hromadske.

— В открытом море было задокументировано всего несколько волн-убийц, и никогда не было такого масштаба. Подобное событие происходит раз в 1300 лет, — сказал один из ведущих исследователей волн в университете Виктории Йоганнес Геммрих.

Волна произвела фурор в научном сообществе как самая экстремальная когда-либо зарегистрированная волна-убийца. Произошло это еще в ноябре 2020 года, но исследование опубликовали 2 февраля 2022 года.

Напомним, Перу угрожает экологическая катастрофа из-за того, что после цунами вылилось 6 тысяч баррелей нефти.