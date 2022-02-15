КНП «Областная офтальмологическая больница» Николаевского областного совета получила новый аппарат искусственной вентиляции легких за 1,3 миллиона гривен.
Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Гайду на своей странице в Facebook.
— Областная офтальмологическая больница — центр предоставления специализированной офтальмологической помощи жителям Николаевской области. На сегодняшний день в больнице оказывают офтальмологическую, офтальмохирургическую и неотложную помощь населению с заболеваниями глаза. Поэтому приобретение аппарата ИВЛ важно для тех пациентов, которые нуждаются в хирургических вмешательствах, – написал Александр Гайду.
Нардеп рассказал, что о необходимости приобрести аппарат ИВЛ ему в прошлом году рассказала директор КНП Красимира Рылькова, после чего он занялся поиском средств на решение этого вопроса.
— На приобретение аппарата ИВЛ из государственного бюджета мне удалось привлечь 1 миллион 350 тысяч гривен. На сегодняшний день оборудование уже установлено в медучреждении и готово к использованию, – добавил Александр Гайду.
Он также поблагодарил Красимиру Рылькову за активную позицию и плодотворную работу.
— Мы получили отличный результат, который будет приносить только пользу жителям Николаевщины! Вместе мы создаем медицину, которая отвечает современным требованиям и делаем ее максимально доступной для каждого жителя города и области!, – подытожил нардеп.
Напомним, что народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду привлек 10 миллионов гривен социально-экономической субвенции на покупку оборудования в школы и больницы Ингульского и Корабельного районов Николаева.
КНП «Областная офтальмологическая больница» Николаевского областного совета получила новый аппарат искусственной вентиляции легких за 1,3 миллиона гривен.
Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Гайду на своей странице в Facebook.
— Областная офтальмологическая больница — центр предоставления специализированной офтальмологической помощи жителям Николаевской области. На сегодняшний день в больнице оказывают офтальмологическую, офтальмохирургическую и неотложную помощь населению с заболеваниями глаза. Поэтому приобретение аппарата ИВЛ важно для тех пациентов, которые нуждаются в хирургических вмешательствах, – написал Александр Гайду.
Нардеп рассказал, что о необходимости приобрести аппарат ИВЛ ему в прошлом году рассказала директор КНП Красимира Рылькова, после чего он занялся поиском средств на решение этого вопроса.
— На приобретение аппарата ИВЛ из государственного бюджета мне удалось привлечь 1 миллион 350 тысяч гривен. На сегодняшний день оборудование уже установлено в медучреждении и готово к использованию, – добавил Александр Гайду.
Он также поблагодарил Красимиру Рылькову за активную позицию и плодотворную работу.
— Мы получили отличный результат, который будет приносить только пользу жителям Николаевщины! Вместе мы создаем медицину, которая отвечает современным требованиям и делаем ее максимально доступной для каждого жителя города и области!, – подытожил нардеп.
Напомним, что народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду привлек 10 миллионов гривен социально-экономической субвенции на покупку оборудования в школы и больницы Ингульского и Корабельного районов Николаева.