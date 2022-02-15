КНП «Областная офтальмологическая больница» Николаевского областного совета получила новый аппарат искусственной вентиляции легких за 1,3 миллиона гривен.

Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Гайду на своей странице в Facebook.

— Областная офтальмологическая больница — центр предоставления специализированной офтальмологической помощи жителям Николаевской области. На сегодняшний день в больнице оказывают офтальмологическую, офтальмохирургическую и неотложную помощь населению с заболеваниями глаза. Поэтому приобретение аппарата ИВЛ важно для тех пациентов, которые нуждаются в хирургических вмешательствах, – написал Александр Гайду.

Нардеп рассказал, что о необходимости приобрести аппарат ИВЛ ему в прошлом году рассказала директор КНП Красимира Рылькова, после чего он занялся поиском средств на решение этого вопроса.

— На приобретение аппарата ИВЛ из государственного бюджета мне удалось привлечь 1 миллион 350 тысяч гривен. На сегодняшний день оборудование уже установлено в медучреждении и готово к использованию, – добавил Александр Гайду.

Он также поблагодарил Красимиру Рылькову за активную позицию и плодотворную работу.

— Мы получили отличный результат, который будет приносить только пользу жителям Николаевщины! Вместе мы создаем медицину, которая отвечает современным требованиям и делаем ее максимально доступной для каждого жителя города и области!, – подытожил нардеп.

Напомним, что народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду привлек 10 миллионов гривен социально-экономической субвенции на покупку оборудования в школы и больницы Ингульского и Корабельного районов Николаева.