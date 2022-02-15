В Николаевской области фермерское хозяйство незаконно пользуется прудами для разведения рыбы в Мигии. Прокуратура требует вернуть громаде земельные участки.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Установлено, что в 2004 году между Первомайской райгосадминистрацией и фермерским хозяйством был заключен договор аренды земельных участков 19,6 гектаров с водоемами площадью 8,5 гектар на 10 лет для рыборазведения.

Однако по истечению срока действия договора дополнительное соглашение о его продлении не было заключено. Несмотря на это фермерское хозяйство продолжает пользоваться участками.

В связи с этим Первомайская окружная прокуратура направила в Хозяйственный суд Николаевской области исковое заявление с требованием вернуть территории Мигиевскому сельскому совету. Рассмотрение иска продолжается.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области 16 тысяч гектаров земли военных полигонов оказалась в распоряжении крупных агробизнесменов и депутатов.