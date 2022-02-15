В новом исследовании ученые университета Ноттингема предупреждают, что небольшие животные, такие как кошки, морские свинки, кролики и собаки рискуют получить тепловой удар. Причина — продолжающееся повышение глобальной температуры.

В исследовании говорится, что с каждым годом все больше домашних питомцев попадают в ветеринарные клиники в состоянии, опасном для жизни, пишет «Вокруг света. Украина».

По мнению ученых, люди должны больше знать о том, что такое тепловой удар и какую опасность он представляет для всех животных. В будущем таких случаев будет становиться все больше и больше, потому что глобальное потепление продолжается.

У всех животных тепловой удар проявляется нехарактерным дыханием, сонливостью, обморочным состоянием и проблемами с пищеварением, например поносом.

Доктор Энн Картер из университета Ноттингема считает, что у владельцев домашних животных существует ошибочное мнение, что от него страдают только собаки, запертые в машине. Но люди должны знать, что в зоне риска находятся не только собаки, но и гораздо больший круг животных.

Владельцы небольших животных, таких как кролики, хорьки и морские свинки должны хорошенько подумать о месте, где расположить клетку с их любимцами. И принять необходимые меры для того, чтобы там всегда было прохладно в летние месяцы. Это существенно снизит риск теплового удара.

Ученые предупреждают, что кошки любят выискивать местечки потеплее, чтобы поспать. И могут оказаться в ловушке в теплицах или сараях.

Команда исследователей из университета Ноттингема проанализировала данные о маленьких животных, которые попадали к ветеринарам с 2013 по 2018 года, а также причины тепловых ударов и последствия.

Они обнаружили, что больше всего тепловым ударам подвержены собаки. Всего было зафиксировано 146 случаев.

Три четверти случаев тепловых ударов происходили из-за излишней физической активности собак в жаркое время года — во время прогулок и выполнения упражнений на собачьих площадках. А 7% случаев приходились на собак, зарытых в машинах, оставленных на солнце.

Особенно большой риск теплового удара у собак с плоской мордой, таких как бульдоги. На их долю приходит одна пятая всех случаев.

Отправиться в ветеринарную клинику из-за теплового удара пришлось шестнадцати кошкам. При этом больший риск получить перегрев у пожилых животных, тех, кому больше 15 лет.

Жаркая погода привела к проблемам у 8 морских свинок, 3 кроликов и одного хорька. Как и ожидалось, большинство случаев обращений к ветеринарам пришлось на летние месяцы. Тогда как собаки попадали в ветклинику с этой проблемой с апреля по октябрь.

Данные для исследования были получены от ветеринаров, которые принимали участие в программе Сети ветеринарного наблюдения за маленькими животными (Savsnet). Так что ученые уверены, что общие цифры питомцев, пострадавших от теплового удара, на порядки выше чем цифры, указанные в исследовании.

Напомним, согласно новым исследованиям, значительная часть ледникового покрова Гренландии находится на грани разрушения и ускоренное таяние станет неизбежным, даже если глобальное потепление будет остановлено.