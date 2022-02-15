Главам сельских советов Николаевского района разослали телефонограмму, в которой просят немедленно сообщать о подозрительных лицах, перемещении военной техники, попытках вести подрывную деятельности на территории населенных пунктов. Инструкция была выдана в связи с ситуацией в стране, вызванной наращиванием численности российских войск на украинской границе.

Копию документа опубликовала староста Лимановского сельсовета Наталья Панаший.

Телефонограмма была безотлагательно направлена начальником Николаевского районного территориального центра комплектации и социальной поддержки, подполковником Сергеем Белым.

— В случае выявления на территории населенных пунктов каких-либо фактов прибытия или пребывания подозрительных лиц, попыток совершить сепаратистскую, террористическую, диверсионную или разведывательно-подрывную деятельность, перемещение каких-либо военных подразделений, не смотря на знаки различия, и характера их действий, немедленно сообщать в Николаевский районный территориальный центр комплектации и социальной поддержки. Соответствующую информацию также сообщать на горячую линию «102», — сказано в телефонограмме.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня, 15 февраля, координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области начинает многоэтапное контрдиверсионное обучение в регионе.