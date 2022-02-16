За неделю с 7 по 13 февраля в мире коронавирусом заразились 16 097 642 человека, от осложнений инфекции умерли 74 494 жителя планеты.

Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как указано, по сравнению с предшествующей неделей число выявленных случаев инфицирования снизилось на 19%, тогда как смертность выросла на 4%.

Так, число новых случаев заражения COVID увеличилось только в Западно-Тихоокеанском регионе (на 19%). При этом в Восточном Средиземноморье, Америке, Африке и Европе заболеваемость снизилась на 37%, 32%, 30% и 16% соответственно.

Количество жертв COVID за прошлую неделю выросло в Восточном Средиземноморье (на 38%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 27%), Африке (на 14%), Америке (на 5%) и Европе (на 1%). А в Юго-Восточной Азии показатель смертности, наоборот, уменьшился — на 9%.

По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 412,3 миллиона инфицированных коронавирусом и 5,8 миллиона умерших от осложнений болезни. При этом за прошедшие сутки поступили сообщения об 1,5 миллиона случаев заражения и 7351 летальном исходе.

Напомним, в Украине сутками ранее зафиксировали 29 тысяч 724 случая коронавирусной болезни и 305 смертей вследствие COVID-19.