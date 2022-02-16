В Украине за минувшие сутки, 15 февраля, заразились коронавирусом 31 тысяча 513 человек, умерли — 310.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 3640 человек, летальных исходов — 310, выздоровели — 27 684 человека. Протестировали методом ПЦР — 62 931 человека, методом ИФА — 6389, экспресс-тестами — 72 047.

Больше всего новых заражений в Киеве (4378) и Одесской области (2847).

За все время пандемии в Украине заболели 4 603 930 человек, выздоровели — 3 839 314, летальных случаев — 103 565.

Напомним, по сравнению с предшествующей неделей число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире снизилось на 19%, тогда как смертность выросла на 4%.