Во вторник, 15 февраля, в Новоодесском районе на грунтовой дороге застряла карета скорой помощи с больным, которого везли в больницу.

Об этом сообщили в Главном управлении службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На место прибыли аварийно-спасательное отделение 21 государственной пожарно-спасательной части 2 государственного пожарно-спасательного отряда. С помощью буксировочного троса на автомобиле повышенной проходимости спасатели вытащили скорую и медики смогли доставить пациента в больницу.

Подобный случай произошел 10 февраля в Новом Буге. Тогда в грязи застрял автомобиль «скорой помощи».