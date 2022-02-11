Вечером 10 февраля в Новом Буге в грязи застрял автомобиль «скорой помощи».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Звонок о случившемся поступил на спецлинию в 20:02. Бригада медиков возвращалась с вызова на улице Железняка и автомобиль застрял на почвенной дороге.

Спасатели на автомобиле САРМ-В отбуксировали автомобиль на ровную дорогу, он продолжил движение.

Напомним, в среду, 9 февраля, в Николаеве легковой автомобиль Opel слетел с дороги, перевернулся и таранил забор частного дома.