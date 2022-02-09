В среду, 9 февраля, в Николаеве легковой автомобиль Opel слетел с дороги, перевернулся и таранил забор частного дома.

Об этом сообщили в Viber-сообществе «ДТП и дороги Николаева и области».

Инцидент произошел на переулке Виноградном в Ингульском районе города. Судя по фото, авто застряло в заборе.

Авария произошла около 11:00, пишут Преступности.НЕТ.

— Судя по всему, водитель авто либо ехал на скорости и не смог въехать в поворот, либо не справился с управлением, из-за чего правой частью зацепился за бордюр, перевернулся, снес дерево и оказался в заборе. После аварии водитель автомобиля вылез из салона и ушел в неизвестном направлении, видимых повреждений у него не было, — пишет СМИ.

Напомним, на Николаевщине осудили на 4 года водителя, который сбил велосипедистку.