Официальный веб-портал Министерства обороны Украины подвергся беспрецедентной DoS-атаке, которая еще продолжается. Атака направлена на максимальную загрузку серверных мощностей, на которых работает сайт.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОУ в социальной сети Facebook.

— Злоумышленники наверняка знали, что сайт защищен от классических DDoS атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Мы можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось. Наши специалисты при поддержке всех субъектов, причастных к обеспечению кибербезопасности, осуществили настройку дополнительной защиты и отдельные технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала, — говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что Украине сразу предложили поддержку партнеры из США, предоставив технические консультации и сервисы дополнительной защиты.

— Перед тем, как возобновить работу сайта, наши специалисты выяснили причины нарушения его функционирования, скоординировали свои действия с НКЦК СНБО, СБУ, Госспецсвязи, а также со специалистами других структур, которые также подверглись атаке. Мы понимаем о природе атаки: злоумышленники ничего не взламывали, не пытались загружать канал или прекращать работу провайдера, но направили на сайт много специфических запросов, чтобы перегрузить существующие серверные мощности избыточными вычислениями. Наши специалисты, понимая, что сайт может быть подвергнут не только другим аналогичным DoS-атакам, но и DDoS-атакам, направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США, — сообщают в Минобороны.

Также там добавляют, что из-за необходимости обновления инфраструктуры доступа во всем мире сайт Минобороны может некоторое время казаться недоступным, но после окончательного обновления DNS-серверов будет стабильно функционировать.

— Такая кибератака на сайт Министерства обороны Украины дала нам возможность укрепить киберзащиту сайта и наладить тесное сотрудничество как с зарубежными партнерами, так и между коллегами из разных украинских ведомств. Министерство обороны Украины без избыточного трагизма, но с осмотрительностью осознает, что атаки будут продолжаться и иногда будут приводить к временному нарушению его работы, по крайней мере, пока сайт не будет профессионально обновлен. Собственно, обновление программного обеспечения сайта запланировано и состоится в плановом порядке, — сказано в сообщении.

Ранее в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве информационной политики подтвердили DdоS-атаки на сайты Министерства обороны и Вооруженных сил, а также государственные «Приватбанк» и «Ощадбанк».