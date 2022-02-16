В аннексированном Крыму переполнены многие водохранилища. Поэтому воду приходится сбрасыватьв море.

Это вызывает обескоенность у гидрологов, сообщает Корреспондент.

Как рассказал заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ имени Вернадского Илья Николенко, заполняемость водохранилищ полуострова стабильно увеличивается и местами становится чрезмерной, так как еще не наступило половодье, и не растаял снег в горах.

Так, наполняемость Симферопольского водохранилища сейчас составляет 21,3 миллиона кубометров или 59,3% от полного объема; в Партизанском водохранилище — 31,1 миллиона кубов (90,4%), в Аянском — 3,9 миллиона (100%), в Изобильненском — 7,3 миллиона (55,7%), в Счастливенском — 10,4 миллиона (88,9%), в Белогорском — 13,8 миллиона (59%), в Тайганском — 1,3 миллиона (9,6%), в Бахчисарайском — 4,8 миллиона кубометров.

Единственное водохранилище, где показатели заполняемости критически малы — Тайганское. По словам Ильи Николенко, оно зависит от Белогорского, а излишки воды оттуда направляют по Северо-Крымскому каналу в сторону Феодосии. Поэтому беспокоиться о том, что оно переполнится, не стоит.

Более весомый повод для беспокойства — быстрые темпы заполнения водоемов и отсутствие всех необходимых механизмов сохранения избыточных вод.

— Ресурсы с Партизанского водохранилища сбрасывают в реку Альму на западе Симферополя и дальше они уходят в море, так потеряно уже более 5 миллионов метров кубических. После наполнения водоема более чем на 95 % излишки не будут сохранены. В Симферопольском резервуаре, предполагаю, из-за таяния снегов тоже возможно переполнение, и водные ресурсы просто направят в Салгир, — рассказал специалист.

Напомним, в прошлом году в оккупированном Крыму из-за катастрофического снижения запасов воды в Балановском водохранилище расконсервировали скважины с водой повышенной жесткости.