Венценосную принцессу Японии Йоко, госпитализированную с пневмонией, развившейся в результате коронавируса, отпустили из больницы домой.

Об этом пишет Nikkei.Asia.

У члена императорской семьи ранее диагнострировали воспаление легких средней тяжести. Врачам она жаловалась на лихорадку и ощутимую боль в горле.

При этом в больнице продолжает находиться еще одна принцесса, дочь двоюродного брата императора Акихито. После положительного результата на COVID-19 ее перевели в больницу.

СМИ писали, что сложно определить путь заражения венценосных особ, так как они не посещали людных мест. Позже у одного из членов персонала, обслуживающего дворец, нашли ковид.

Напомним, японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина и потеряла свой королевский статус.