В Николаевской области правоохранители устанавливают местонахождение 13-летнего Артема Шеремета, который ушел из приюта и не вернулся.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Парень во вторник, 15 февраля, днем ушел из приюта в Вознесенском районе и до настоящего времени не вернулся.Может находиться в Николаеве.

Приметы: рост около 180 см, среднего телосложения, волосы короткие темные.

Одет был: короткая куртка черного цвета, черная вязаная шапка, светлые спортивные штаны, кроссовки синего цвета.

Правоохранители просят граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, сообщить информацию в Вознесенское районное управление полиции по адресу: Вознесенск, улица Киевская, 24 или по телефонам (05134)-3-31-51 , 066-912-50-27, 102.

Ранее сообщалось, что в Николаеве полиция разыскала пропавшего 16-летнего парня. Он рассказал, что ушел из дома из-за ссоры с родителями.