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В Николаеве полиция разыскала пропавшего 16-летнего парня. Он рассказал, что ушел из дома из-за ссоры с родителями.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Отмечается, что подросток почти двое суток не возвращался домой так как поссорился с родителями. Поздно ночью несовершеннолетнего нашли полицейские в микрорайоне Намыв.
Подростка доставили в Николаевское районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Полицейские проводят с ним и его родителями превентивную работу.
Напомним, что во вторник, 8 февраля, в Николаевское районное управление полиции обратилась мама 16-летнего парня, который ушел из дома по улице Озерной и не вернулся.
Ранее сообщалось, что полиция нашла мальчика, которого искали родители. Оказалось, что он ушел с другом кататься на катке в центре города.
В Николаеве полиция разыскала пропавшего 16-летнего парня. Он рассказал, что ушел из дома из-за ссоры с родителями.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Отмечается, что подросток почти двое суток не возвращался домой так как поссорился с родителями. Поздно ночью несовершеннолетнего нашли полицейские в микрорайоне Намыв.
Подростка доставили в Николаевское районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Полицейские проводят с ним и его родителями превентивную работу.
Напомним, что во вторник, 8 февраля, в Николаевское районное управление полиции обратилась мама 16-летнего парня, который ушел из дома по улице Озерной и не вернулся.
Ранее сообщалось, что полиция нашла мальчика, которого искали родители. Оказалось, что он ушел с другом кататься на катке в центре города.