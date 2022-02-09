В Николаеве полиция разыскала пропавшего 16-летнего парня. Он рассказал, что ушел из дома из-за ссоры с родителями.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Отмечается, что подросток почти двое суток не возвращался домой так как поссорился с родителями. Поздно ночью несовершеннолетнего нашли полицейские в микрорайоне Намыв.

Подростка доставили в Николаевское районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Полицейские проводят с ним и его родителями превентивную работу.

Напомним, что во вторник, 8 февраля, в Николаевское районное управление полиции обратилась мама 16-летнего парня, который ушел из дома по улице Озерной и не вернулся.

Ранее сообщалось, что полиция нашла мальчика, которого искали родители. Оказалось, что он ушел с другом кататься на катке в центре города.