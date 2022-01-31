В Николаеве мальчик, которого искали родители, ушел с другом кататься на катке в центре города.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Вечером,30 января, в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 8-летний сын ушел из дома по улице Херсонское Шоссе на прогулку с другом и не вернулся. Сначала женщина самостоятельно пыталась найти ребенка, но тщетно, и вечером обратилась за помощью в полицию.

На поиски мальчика и его товарища были немедленно ориентированы сотрудники отделения полиции №2 Николаевского районного управления, роты особого назначения, инспекторы ювенальной превенции и экипажи патрульной полиции.

За часы детей нашли — мальчики шли пешком домой из центра города. По словам путешественников, они решили прокатиться на катке на Соборной площади, но не сообщили об этом взрослым. Их нашли полицейские уже вблизи домов. Таким образом, мальчики преодолели расстояние почти в четыре километра.

— Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям, всегда держите их в поле зрения, особенно малолетних, общайтесь с ними и объясняйте им правила безопасного поведения. В случае их исчезновения – немедленно сообщайте на 102, — проинформировали в полиции.

Напомним, что николаевские оперативники управления уголовного розыска разыскали двух несовершеннолетних жительниц Николаевской области, которые на попутном транспорте сбежали в Киев.