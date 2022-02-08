Во вторник, 8 февраля, в Николаевское районное управление полиции обратилась мама 16-летнего парня, который вчера ушел из дома по улице Озерной и по сегодняшний день не вернулся.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые, коротко стрижены.

Был одет: в темно-синюю куртку с мехом, черные кроссовки.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение парня или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Николаевское районное управление по адресу: Николаев, улица Белая, 44, телефон (0512) 53-13-31, 40-94-89, 102.

Напомним, что полиция нашла мальчика, которого искали родители. Оказалось, что он ушел с другом кататься на катке в центре города.