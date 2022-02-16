Во время круглосуточной прямой трансляции с Майдана Независимости в Киеве, которую вело агенство Reuters, в кадр попал дрон с рекламой о продаже гаража.

Фрагментом видео поделилось издание Depo.Київ в своем Telegram-канале.

«Продам гараж на Соломе, (Соломенский район, — прим.)», — гласит текст объявления. Примечательно, что в нем указали номер посольства РФ в Украине, которое находится на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе Киева.

Отмечается, что после инцидента трансляцию сразу же прервали.

Напомним, ранее британский таблоид The Sun изменил текст статьи, которую опубликовал 15 февраля, в которой говорилось, что вторжение России в Украину состоится в час ночи (3:00 по Киеву) в среду, 16 февраля.