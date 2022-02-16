Больная раком крови американка стала первой женщиной и третьим человеком в мире, вылечившимся от ВИЧ после пересадки стволовых клеток.

Пациентке пересадили клетки от донора, который был естественно устойчив к вирусу, вызывающему СПИД, сообщает Reuters.

Сейчас женщина находится в стадии ремиссии в течение 14 месяцев, она не нуждается в лечении антиретровирусной терапией.

— Это уже третья история о лечении подобных случаев, и первая у женщины, живущей с ВИЧ, — рассказала Шерон Левин, президент Международного общества по СПИДу.

Ранее врачи пересадили взрослые стволовые клетки двум мужчинам.

Напомним, группа японских исследователей сообщила, что вакцина, которую они разрабатывают, успешно ликвидировала в организме обезьян вирус, вызывающий СПИД.