В понедельник, 21 февраля, в Николаеве разведут мосты. В акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» войдут два буксира «Бугский» и «Урал», а также несамоходный плавкран «ПК23».

Об этом информирует пресс-служба Николаевского горсовета.

Отмечается, что Южнобужский, Ингульский и пешеходный мосты разведут с 12 до 13 часов.

— Просим николаевцев учесть данную информацию, планируя свой маршрут передвижения по городу, — сказано в сообщении.

Напомним, 10 февраля, в Николаеве развели Варваровский, Ингульский и понтонный пешеходный мосты, чтобы акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» покинул корабль ВМС Украины «Переяслав».