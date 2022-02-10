В Николаеве в четверг, 10 февраля, развели Варваровский, Ингульский и понтонный пешеходный мосты, чтобы акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» покинул корабль ВМС Украины «Переяслав».

Об этом сообщили на странице Миколаїв — місто корабелів в Facebook.

Типичными при таких ремонтах являются восстановления наружной обшивки, конструкций корпуса и цистерн, якорно-швартового устройства, системы главного двигателя, электромеханической системы и т.д.

Напомним, что 14 декабря в Николаеве развели Южно-Бугский (Варваровский), Ингульский и пешеходный понтонный мост, чтобы из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» вывели теплоход «Александр Пекс».