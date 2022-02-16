Группа защиты животных обвиняет компанию Neuralink Илона Маска в том, что она в течение нескольких лет жестоко обращалась с обезьянами во время тестирования чипов.

Компания Neuralink разрабатывает мозговые имплантаты, которые станут интерфейсом взаимодействия между мозгом человека и электронным устройством, сообщает New York Post.

Над этой технологией работают с 2016 года, тестирование на обезьянах проходит с 2017 года. А в 2021 году разработчики представили видео, на котором обезьяна с имплантированным чипом «силой мысли» играет в видеоигру.

Зоозащитники утверждают, что компания подвергала животных чрезвычайным страданиям за годы экспериментов, поэтому они подали заявление в Министерство сельского хозяйства США по поводу этих испытаний. В документе названы несколько различных случаев, когда обезьяны получили серьезные повреждения и умерли во время испытаний.

В одном из случаев обезьяна потеряла пальцы, вероятно, из-за самоповреждения, а впоследствии скончалась во время других тестов. Другой обезьяне, по словам зоозащитников, просверлили отверстие в черепе для электродов, из-за чего у нее развилась кожная инфекция, и животное пришлось усыпить. Еще в одном случае обезьяне вставляли электроды в мозг, после чего у животного была рвота и одышка. Ее тоже пришлось усыпить.

Согласно данным зоозащитников, всего в экспериментах участвовали 23 обезьяны, из которых осталось в живых только 8. Однако компания уверяет, что они уважают жизнь животных, а опубликованные данные вводят в заблуждение.

Напомним, что в Николаеве сотрудники полиции забрали обезьяну у мужчины, который для заработка эксплуатировал животное на Соборной улице.