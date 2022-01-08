Сегодня, 8 января, сотрудники полиции забрали дикую обезьяну у мужчины, который жестоко обращался с животным ради денег с экзотических фотографий.

Об этом сообщили в региональной полиции.

Первым делом сотрудники полиции составили административный протокол за жестокое обращение с животными на хозяина орлов и обезьян, который принуждал их позировать на фотографиях. Своим делом он промышлял на улице Соборной.

После составления протокола полиция отвезла животное на осмотр в зоопарк, администрация которого согласилась приютить спасенных зверей.

Помимо этого, правоохранители пообещали продолжить проверку группы мужчин, которая ходила в центре Николаева и обманом заставляла местных жителей сфотографироваться с дикими животными.

На опубликованных полицейскими снимках изъятая обезъяна выглядит очень худой, на некоторых участках тела у нее ощутимо выпирают кости.

Напомним, очевидцы сообщают, что николаевские полицейские не пресекают деятельность группы мужчин, которая использует диких животных для заработка на Соборной улице.

Как известно, 1 января неизвестные с краснокнижными орланами в очередной раз появились на улице Соборной и приставали к николаевцам, чтобы те за 800 гривен сфотографировались с птицами. Комментируя эту ситуацию Владимир Топчий заявил, что проблемой заработка на редких птицах должна заняться Госэкоинспекция. Депутат Николаевского городского совета Максим Коваленко заявил, что полицейские в очередной раз отпустили группу мужчин, которые зарабатывают на занесенных в Красную книгу белохвостых орланов на улице Соборной.

В январе 2021 года директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий возмутился, что правоохранительные органы бездействуют и не реагируют на обращения, касающееся того, что несколько молодых людей на протяжении новогодних праздников зарабатывали на улице Соборной, предлагая фотографироваться с занесенными в Красную книгу птицами.

После этого полиция составила административный протокол за жестокое обращение с животными на владельцев краснокнижных орланов.

Позже Владимир Топчий заявил, что в зоопарке могут принять орланов, которых используют для заработка на улице Сборной, но только с документами, подтверждающими их здоровое состояние. В декабре 2021 года Владимир Топчий в очередной раз пожаловался на людей, которые на Соборной предлагают горожанам за деньги сфотографироваться с белохвостыми орланами. По его словам, полиция продолжает игнорировать нарушения.

Кроме этого сообщалось, что в декабре 2021 года на улице Соборной вновь начали работать молодые люди, предлагающие при минусовой температуре за деньги сфотографироваться с небольшими обезьянками. Похожая ситуация сложилась в Одессе. где неизвестные предлагали сфотографироваться с совами. Однако там полиция конфисковала двух сов и передала птиц в зоопарк.