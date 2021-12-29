В Николаеве на улице Соборной вновь начали работать молодые люди, предлагающие за деньги фотографироваться с небольшими обезьянками.

Об этом сообщает СВІДОК.info.

— Четыре молодых человека прогуливаются по улице Соборной недалеко от главной площади и предлагают прохожим сфотографироваться с небольшими обезьянками. Молодые люди не считают, что делают что-то противоречащее закону, — пишет издание.

При этом владельцы обезьян утверждают, что животные родились в Украине и это якобы дает им полное право их эксплуатировать.

— Как минимум, один из этих людей в прошлом году на этом же самом месте зарабатывал, предлагая людям сфотографироваться с красно книжными ястребиными, — отмечает издание.

Напомним, недавно, директор зоопарка, депутат Николаевского горсовета Владимир Топчий в очередной раз пожаловался на людей, которые на Соборной предлагают горожанам за деньги сфотографироваться с белохвостыми орланами. По его словам, полиция продолжает игнорировать нарушения.

Ранее депутаты уже поднимали тему использования краснокнижных птиц в корыстных целях на улицах в центре города.

Тогда в полиции отчитались, что составили административный протокол за жестокое обращение с животными.

Весной директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий сообщил, что учреждение готово принять птиц, если их изымет полиция.