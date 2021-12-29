В Николаеве на улице Соборной вновь начали работать молодые люди, предлагающие за деньги фотографироваться с небольшими обезьянками.
Об этом сообщает СВІДОК.info.
— Четыре молодых человека прогуливаются по улице Соборной недалеко от главной площади и предлагают прохожим сфотографироваться с небольшими обезьянками. Молодые люди не считают, что делают что-то противоречащее закону, — пишет издание.
При этом владельцы обезьян утверждают, что животные родились в Украине и это якобы дает им полное право их эксплуатировать.
— Как минимум, один из этих людей в прошлом году на этом же самом месте зарабатывал, предлагая людям сфотографироваться с красно книжными ястребиными, — отмечает издание.
Напомним, недавно, директор зоопарка, депутат Николаевского горсовета Владимир Топчий в очередной раз пожаловался на людей, которые на Соборной предлагают горожанам за деньги сфотографироваться с белохвостыми орланами. По его словам, полиция продолжает игнорировать нарушения.
Ранее депутаты уже поднимали тему использования краснокнижных птиц в корыстных целях на улицах в центре города.
Тогда в полиции отчитались, что составили административный протокол за жестокое обращение с животными.
Весной директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий сообщил, что учреждение готово принять птиц, если их изымет полиция.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Николаеве на улице Соборной вновь начали работать молодые люди, предлагающие за деньги фотографироваться с небольшими обезьянками.
Об этом сообщает СВІДОК.info.
— Четыре молодых человека прогуливаются по улице Соборной недалеко от главной площади и предлагают прохожим сфотографироваться с небольшими обезьянками. Молодые люди не считают, что делают что-то противоречащее закону, — пишет издание.
При этом владельцы обезьян утверждают, что животные родились в Украине и это якобы дает им полное право их эксплуатировать.
— Как минимум, один из этих людей в прошлом году на этом же самом месте зарабатывал, предлагая людям сфотографироваться с красно книжными ястребиными, — отмечает издание.
Напомним, недавно, директор зоопарка, депутат Николаевского горсовета Владимир Топчий в очередной раз пожаловался на людей, которые на Соборной предлагают горожанам за деньги сфотографироваться с белохвостыми орланами. По его словам, полиция продолжает игнорировать нарушения.
Ранее депутаты уже поднимали тему использования краснокнижных птиц в корыстных целях на улицах в центре города.
Тогда в полиции отчитались, что составили административный протокол за жестокое обращение с животными.
Весной директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий сообщил, что учреждение готово принять птиц, если их изымет полиция.