Директор Николаевского зоопарка и депутат горсовета от партии «Пропозиция» Владимир Топчий осудил использование краснокнижных птиц для заработка на фотографировании с публичных местах, но в то же время пояснил, что в зоопарке примут конфискованных орланов только с документами, подтвержающими их здоровое состояние.

Об этом он рассказал в интервью порталу «Свідок.info».

Директор охарактеризовал использование редких птиц для экзотических фотографий на улицах как варварское, добавив, что в Европе права таких животных гарантирует национальное природоохранное законодательство.

— Такая порочная практика давно существует, а именно эксплуатация животных фотографами. Но в цивилизованном мире от нее давно отказались, только в Украине и других постсоветских странах она существует, хотя законом это везде запрещено. Люди, которые пользуются этими животными, должны в любом случае представить документы о законности получения этих птиц. Где они их взяли? Купили? А где именно, в каком питомнике? Животные должны быть чипированы и должен быть паспорт на их происхождение. Наверняка у них нет этих документов — на пальцах можно подсчитать всех белохвостых орланов, которые разводятся в неволе. К слову, мы этих птиц разводим у себя, — отметил Владимир Топчий.

Он поставил несколько конкретных условий, после выполнения которых зоопарк согласится взять на передержку редких орланов-белохвостов.

— Мне прислали из горсовета письмо о том, что если полиция изымет орланов, то мы их должны принять. Но зоопарк сможет это сделать лишь на основании документа о конфискации, на основании наличия ветеринарного сертификата — без этого сертификата я не могу взять животных в зоопарк и рисковать коллекцией птиц, которая у нас имеется. Важно также учитывать, что сейчас идет сильная эпидемия пртичьего гриппа. Также должен быть договор на основании чего я их посадил в зоопарк, что вернуть я их должен только тому, кто их дал. Если это полиция, то мы их полиции будем возвращать, а не дяде с улицы. Но передачу мы осуществим только после урегулирования вопросов с компенсацией стоимости за их содержание, кормление. Кормить мы их будем по нашему рациону: мясо, рыба и не один день. Если мы должны вернуть орланов через три месяца, то нам покрыть все затраты. Если будет подписан такой договор и подписаны документы, то мы можем взять животных на карантин или временное содержание, — подытожил Владимир Топчий.

Напомним, к 120-летнему юбилею Николаевского зоопарка запланирована научная конференция и культурная программа, из-за коронавирусных ограничений торжества проведут в мае, хотя изначально планировали отмечать 26 апреля.

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