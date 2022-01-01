Сегодня, 1 января, на центральной николаевской улице Соборной который раз наблюдали группку мужчин, которые удерживают краснокнижных орланов для заработка. Мужчины пристают к прохожим и выманивают у них по 800 гривен якобы за добровольно сделанные фотографии.

О проблеме сообщил Дмитрий Рябченко.

Активист акцентировал, что подозрительные люди, эксплуатирующие животных, вышли на улицы, несмотря на все прошлогодние усилия депутатов горсовета

— Пойдя чуть дальше — увидел полицейский автобус и много полицейских. Также там присутствовал депутат горсовета Коваленко — который проходил по Соборной, увидел этот беспредел и также обратился к полицейским по этому же вопросу. И еще тут стояли люди — у которых держатели орлов отобрали 800 гривен за фото с птицей. Посадили ребенку сами орла на руку - и предложили сфотографироваться. А после нескольких снимков нагло затребовали с людей 800 грн. Люди вынуждены были оплатить под их натиском. На лицо состав преступления. Однако тут началось невообразимое— автобусные полицейские разбежались от нас и не захотели принять хоть какое-то участие. Хотя мы прямо обратились ним и потребовали принять меры по нагло происходящему нарушению закона Украины. Их главный долго при нас общался по телефону и по тихому, отходя все дальше и дальше, скрылся от нас. Остался только полицейский автобус с сидящими там бойцами, — рассказал Дмитрий Рябченко.

По его словам, мужчин с птицами забрали в районный отдел для дачи объяснений, а собранные деньги вернули людям.

В конце своего поста николаевский общественник обратился к главе МВД Денису Монастырскому с просьбой разрешить проблему.

Напомним, недавно, директор зоопарка, депутат Николаевского горсовета Владимир Топчий в очередной раз пожаловался на людей, которые на Соборной предлагают горожанам за деньги сфотографироваться с белохвостыми орланами. По его словам, полиция продолжает игнорировать нарушения.

Ранее депутаты уже поднимали тему использования краснокнижных птиц в корыстных целях на улицах в центре города.

Тогда в полиции отчитались, что составили административный протокол за жестокое обращение с животными.

Весной директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий сообщил, что учреждение готово принять птиц, если их изымет полиция.