Очевидцы сообщают, что николаевские полицейские не пресекают деятельность группы мужчин, которая использует диких животных для заработка на Соборной улице. Прохожим предлагают сделать фотографии без упоминания цены, а потом начинают вымогать по 800 гривен.

Об этом написала пользовательница Марина Кривунченко.

Женщина рассказала, что пыталась обратить внимание патрульных на жестокое обращение c животными, но те ответили, что со зверьми все в порядке, а к мужчинам у них нет претензий.

— Я вызывала 102 ещё 27 декабря, когда в мороз на улице предлагали фотографии с обезьянками. Полиция перезвонила, сказала, что их уже несколько раз проверяли и с документами и прививками у них всё ок. Я сказала, что это жестокое обращение с животными ведь они экзотические и не приспособлены к такой погоде. После разговора с хозяином патрульный перезвонил и сказал, что у животных всё ок так как они «в кожухах и у них даже лапы не холодные». Я не была на месте, чтоб написать заявление и они предложили мне написать в отделении если хочу. Патрульные не видят никаких нарушений и эксплуатации животных. Для них всё хорошо и это печально, — отметила горожанка.

Как известно, 1 января неизвестные с краснокнижными орланами в очередной раз появились на улице Соборной и приставали к николаевцам, чтобы те за 800 гривен сфотографировались с птицами. Комментируя эту ситуацию Владимир Топчий заявил, что проблемой заработка на редких птицах должна заняться Госэкоинспекция. Депутат Николаевского городского совета Максим Коваленко заявил, что полицейские в очередной раз отпустили группу мужчин, которые зарабатывают на занесенных в Красную книгу белохвостых орланов на улице Соборной.

В январе 2021 года директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий возмутился, что правоохранительные органы бездействуют и не реагируют на обращения, касающееся того, что несколько молодых людей на протяжении новогодних праздников зарабатывали на улице Соборной, предлагая фотографироваться с занесенными в Красную книгу птицами.

После этого полиция составила административный протокол за жестокое обращение с животными на владельцев краснокнижных орланов.

Позже Владимир Топчий заявил, что в зоопарке могут принять орланов, которых используют для заработка на улице Сборной, но только с документами, подтверждающими их здоровое состояние. В декабре 2021 года Владимир Топчий в очередной раз пожаловался на людей, которые на Соборной предлагают горожанам за деньги сфотографироваться с белохвостыми орланами. По его словам, полиция продолжает игнорировать нарушения.

Кроме этого сообщалось, что в декабре 2021 года на улице Соборной вновь начали работать молодые люди, предлагающие при минусовой температуре за деньги сфотографироваться с небольшими обезьянками. Похожая ситуация сложилась в Одессе. где неизвестные предлагали сфотографироваться с совами. Однако там полиция конфисковала двух сов и передала птиц в зоопарк.







