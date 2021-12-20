Директор зоопарка, депутат Николаевского горсовета Владимир Топчий в очередной раз пожаловался на людей, которые на Соборной предлагают горожанам за деньги сфотографироваться с белохвостыми орланами. По его словам, полиция продолжает игнорировать нарушения.

Об этом он сказал на заседании бюджетной комиссии в понедельник, 20 декабря, пишут НикВести.

Владимир Топчий рассказал, что с началом новогодних праздников на улицу Соборную снова вышли молодые парни, эксплуатирующие орланов, занесенных в Красную книгу.

— Сегодня мне позвонили несколько горожан и пожаловались, что на Соборной стоят те же самые молодые парни, с теми же белохвостыми орланами — птицами, занесенными в Международную красную книгу. Мало того, одна из женщин, которая мне звонила, обратилась в полицию. Так ей там еще и угрожать начали: «Что вы лезете не в свои дела? Это не ваше дело. Идите пишите заявление туда». Я обращаюсь к руководству полиции города, области — наведите в конце концов порядок в этом. Люди стоят и нагло плюют в лицо всем. Есть закон, который запрещает использовать животных в этих целях, — отметил Владимир Топчий.

Его поддержал депутат Максим Коваленко, который напомнил, что 6 августа президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. Закон, в частности, запрещает делать фотографии с животными в развлекательных целях.

Еще один член комиссии, Дмитрий Сичко, предложил поручить разобраться с проблемой руководителю отдела взаимодействия с органами полиции и решить вопрос в течение двух дней. По его мнению, если полиция не отреагирует, депутаты могут в следующий раз не выделить финансирование на программу поддержки правоохранительных органов.

— Это будет показатель того, как мы будем принимать или не принимать решения по поводу поддержки правоохранительных органов, — сказал он.