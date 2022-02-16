Жители Березнеговатого Баштанского района Николаевской области на фоне угроз вторжения армии РФ на территорию Украины сохраняют спокойствие и готовятся, в случае необходимости, защищать свою землю.

Люди воспринимают действия российского президента — как демонстрацию силы и запугивание, говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

— Если нужно, пойдем — будем защищать. Убегать никуда не собираемся. Думаю, по зубам дадим, если полезут. Тут без вариантов. Земля — наша, будем ее отстаивать, — сказал местный житель, участник АТО, Александр Горбунов.

Сельский глава Березнеговатого отметил, что обеспокоенность среди местного населения все же присутствует. Больше всего, по его словам, переживают люди старшего поколения, однако в целом — ситуация в поселке спокойная.

— В Березнеговатом сегодня — спокойно. В Баштанском районе развернут отряд территориальной обороны. Он один сформирован на весь район. Они готовы защищать объекты жизненной необходимости, — рассказал Сергей Бойко.

Вскоре на сессию Березнеговатского сельсовета планируют вынести вопрос о выделении 25 тысяч гривен на ремонт помещения, где будет располагаться районный отряд территориальной обороны.

Напомним, депутаты Николаевского областного совета приняли целевую программу поддержки территориальной обороны с первоначальным бюджетом в 2 миллиона гривен.

Отметим, в Украине только 13 областных советов на сессиях утвердили целевые программы поддержки территориальной обороны.