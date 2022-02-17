В Николаеве изменили график движения автобусов №83, которые едут в Корабельный район.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Отмечается, что график движения автобусов изменили по просьбе жителей района.

— По просьбе жителей Корабельного района управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций горсовета вместе с перевозчиком КП «Николаевпасстранс» доработали график движения автобусов по маршруту №83. Замечания горожан учли, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на маршрутах №91 и №51 временно уменьшилось количество курсирующего транспорта. Это связано с количеством заболевших водителей.