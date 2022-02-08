В Николаеве на маршрутах №91 и №51 временно уменьшилось количество курсирующего транспорта. Это связано с количеством заболевших водителей.

Об этом сообщили в КП Николаевэлектротранс.

На предприятии напомнили пассажирам, что вход в салон автобуса возможен только в масках.

— В связи с заболеванием значительного количества водителей, на маршрутах 91 и 51 будет временно курсировать меньшее количество транспорта. Мониторить транспорт можно в приложениях EasyWay и City Bus Николаеве. Извиняемся за временные неудобства, – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что новые автобусы, которая городская власть Николаева планирует закупить для пассажирских перевозок, пустят в отдаленные микрорайоны города: Матвеевку, Кульбакино, Широкую Балку и другие.