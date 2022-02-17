В Гонконге на коронавирус протестируют все население — около 7,5 миллиона человек.

Об этом пишет Bloomberg.

Старт массового тестирования должен начаться в марте, поскольку к этому времени прогнозируется спад волны заражений. За последнюю неделю средний показатель выявленных больных не превышает 1 тысячу людей, но власти материкового Китая настаивают на подходе Covid Zero.

Тестирование будут проводить при содействии специалистов из материкового Китая. Для этого фургоны вакцинации переоборудуют в мобильные пункты тестирования. Кампанию планируют завершить за несколько недель. В сутки хотят тестировать по 1 млн людей. Жителям Гонконга придется сдать по три анализа.

Как пишет Sing Tao Daily, для мотивации власти рассматривают введение системы штрафов. Предварительно, отказникам может грозить штраф в 1 тысячу 280 долларов.

Напомним, 16 февраля в Николаевской области было выявлено 1127 новых подтвержденных случаев коронавируса.