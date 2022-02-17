По состоянию на четверг, 17 февраля, в Николаевской области выявлено 1127 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 80397 (+656);

Первомайск – 8787 (+76);

Южноукраинск – 4951 (+83);

Вознесенск – 3074 (+10);

Очаков – 2444 (+21).

На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 281 случай коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровело больных коронавирусом в сутки – 329, умерло в сутки – 8.

Напомним, что предыдущий антирекорд был 1114 заболевших в сутки.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 16 февраля, коронавирусом заразились 33 тысячи 330 человек.