По состоянию на четверг, 17 февраля, в Николаевской области выявлено 1127 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 281 случай коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровело больных коронавирусом в сутки – 329, умерло в сутки – 8.
Напомним, что предыдущий антирекорд был 1114 заболевших в сутки.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 16 февраля, коронавирусом заразились 33 тысячи 330 человек.
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По состоянию на четверг, 17 февраля, в Николаевской области выявлено 1127 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 281 случай коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровело больных коронавирусом в сутки – 329, умерло в сутки – 8.
Напомним, что предыдущий антирекорд был 1114 заболевших в сутки.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 16 февраля, коронавирусом заразились 33 тысячи 330 человек.