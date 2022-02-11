Николаевской области за минувшие сутки, 10 февраля, заразились коронавирусом 1114 человек.
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
Это новый антирекорд в регионе.
При этом никто из больных не умер. Указывается, что на сегодня в области 12371 человек болеет коронавирусом.
Стоит напомнить, что максимальное количество больных COVID-19 было в ноябре прошлого года — 1067.
Максимальное количество больных в новую волну эпидемии составило 1011 случаев. Эти показатели зафиксировали 6 февраля 2022 года.
Николаевской области за минувшие сутки, 10 февраля, заразились коронавирусом 1114 человек.
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
Это новый антирекорд в регионе.
При этом никто из больных не умер. Указывается, что на сегодня в области 12371 человек болеет коронавирусом.
Стоит напомнить, что максимальное количество больных COVID-19 было в ноябре прошлого года — 1067.
Максимальное количество больных в новую волну эпидемии составило 1011 случаев. Эти показатели зафиксировали 6 февраля 2022 года.