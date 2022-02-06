За минувшие сутки, 5 февраля, в Николаевской области обнаружили 1011 случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 127 тысяч 550 (+1011) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 75010 (+686);

Первомайск — 8018 (+77);

Южноукраинск — 4207 (+43);

Вознесенск — 2839 (+37);

Очаков — 2270 (+6).

На других территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрировано 162 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3206 (+14) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 326, всего — 115209. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3417, за сутки — 3.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 866 человек.

Отметим, что суточный прирост заболеваемости больше тысячи случаев до этого фиксировался единожды — 10 ноября 2021 года. тогда было выявлено 1067 заражений.

Напомним, за минувшие сутки, 5 февраля, выявили еще 27 тысяч 851 новых случаев коронавируса в Украине. Также зафиксировано 109 летальных исходов.